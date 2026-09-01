Bağırsaklarınız bu kür sayesinde bayramı yaşayacak: Karın ağrısı çekenler yiyin! Şifa deposu...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Karın ağrıları, ,sindirim sorunları, gaz sıkışmaları, cilt, tırnak, Kanser oluşması, Kalp sağlığına gibi sağlık sorunları yaşıyorsanız bu kür size göre. Şifa deposu olan kefir ve keten tohumu bağırsakları doğal florasını gözetlemeye yardımcı olacak.
Karın ağrıları, , sindirim sorunları, gaz sıkışmaları, cilt ve tırnak gibi sağlık sorunları yaşıyorsanız bu kür size göre.
Bu kolay detoks ile bağırsaklarınız kendine gelecek. Şifa kaynağı olan kefir ve keten tohumu bağırsakları doğal florasını gözetlemeye yardımcı olacak
Yan etkileri yüksek olan tehlikeli cerrahi müdahale girmeden önce doğal yollar ile bağırsaklarınızı temizleyin.
Karın ağrıları, kilo çoğalması, sindirim sorunları, gaz sıkışmaları, cilt ve tırnak gibi sağlık sorunları yaşıyorsanız bu kür size göre.
Bu kolay detoks ile bağırsaklarınız kendine gelecek. Şifa kaynağı olan kefir ve keten tohumu bağırsakları doğal florasını gözetlemeye yardımcı olacak.
Yan etkileri yüksek olan tehlikeli cerrahi müdahale girmeden önce doğal yollar ile bağırsaklarınızı temizleyin.
Sadece bağırsak değil bütün vücudunuzda detoks etkisi yaratacak bir yöntem
Yapılması gereken 3 hafta boyunca kahvaltımızı dengeli ve bu karışım ile yapmak. Ekstra kahvaltı yapmıyorsunuz kahvaltıda bu karışımı içiyorsunuz. Doyurucu olduğunu kullanınca anlayacaksınız.
1. Hafta:
1 yemek kaşığı keten tohumu ve 100 ml kefir
2. Hafta:
2 yemek kaşığı keten tohumu ve 100 ml kefir
3. Hafta
3 yemek kaşığı keten tohumu ve 150 ml. kefir
Kefir ve keten tohumu marketlerde vardır. Ayrıca kefiri kendinizde evinizde mayalayabilirsiniz.
Sabahları yapacağınız bu kürü her sene tekrarlamalısınız ve 3 hafta boyunca bol su içerek etkisini daha çok çoğaltabilirsiniz.
Gün içinde de özellikle sebze yemeye önem göstermelisiniz.
Kefirin Öbür Yararları
Antibiyotik etkisiyle ameliyatlı hastaların tedavisinde yardımcı olur.
Tuzun ve ödemin atılmasına yardımcı olur.
Bağırsakları temizler mikropları ve bakterileri yok eder.
Sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler.
Mide ülseri tedavisinde kullanılır.
Sinüzite iyi gelir
Enfeksiyon hastaların tedavisinde kullanılır.
Kolesterolü düşürür
Kanser oluşması ve ilerlemesini önler.
Kanserli urların gelişimini durdurur
A vitamini sayesinde göz sağlığınıza yardımcı olur.
Güçlü kemikler ve dişler için önerilir
Kalp sağlığına iyi gelir
Karaciğere bereketlidir
Egzama tedavisinde yardımcıdır.
Ciltte sivilceleri önler.
Kabarıklığı önler
Cilt mantar tedavisinde yardımcıdır.
Mide kramplarını rahatlatır
Akciğer enfeksiyonlarına karşı kullanılır.
Kilo Vermeye Etkisi
Uzun süreli tok tutar: İçerdiği yüksek protein ve kaliteli yağlar sayesinde açlık hissini geciktirir.Metabolizmayı hızlandırır: Sindirim sistemini ve bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek metabolizmanın daha aktif çalışmasına yardım eder.Kan şekerini dengeler: Ani tatlı krizlerini ve insülin dalgalanmalarını önlemeye destek olur.
Nasıl Tüketilmeli?
Sade tercih edin: Kilo kontrolü için meyveli ve şekerli kefirler yerine sade kefir seçilmelidir.Doğru zaman: Ara öğünlerde tüketilerek ana öğünlerdeki porsiyon kontrolü kolaylaştırılabilir. Günlük miktar 1-2 bardak ile sınırlandırılmalıdır.
Gündem
ABD’ye füze hezimetini hatırlatan çıkış! Devrim Muhafızları'ndan olay iddia: "Amerika artık yenildi!"
Kadın - Aile
Bitkileri ve çiçekleri öldüren 3 sulama hatası: 4 gün düzenli uygulama olmadan olmaz yoksa çiçek bile çıkarmaz
Kadın - Aile
Şaşırtıcı bilimsel sır: Beyin dostu bilinen 'Domates' Alzheimer düşmanı! Bilim yardımcı taktiği bu diyor
Aktüel
Nizip Devlet Hastanesi açılış töreni yapıldı! Memişoğlu: Gaziantep'e 21 yeni hasta ve sağlık tesisi inşa ettik...
Kadın - Aile
Yarım demet yetiyor: Kısa sürede durdur! Karaciğeri yağdan ve toksinden temizlemek isteyenler bunu yapmalılar
Kadın - Aile
Akıllı ev sahipleri kabartma tozunu beklenmedik 5 yerde saklıyor: Duyan nedeni ne düşünüp merak ediyor
Dünya
Küresel ekonomik kriz yaşanıyor: Hürmüz'de vazo kırıldı! Enerjide, dizel ve jet yakıtında bağımlılık boyutuna ulaşıldı
Hayat-Aktüel
YKS yerleştirmesi bazı evleri karıştırdı: Çocuğunuz geçmiş kuşakların hikayesini sürdürecek olabilir
Teknoloji-Bilişim
F-35’ler Türkiye’ye geliyor mu? ERALP, SİPER ve MURAD detayı: Türkiye uçakları tespit etti
Kadın - Aile
Çocuklarda psikolojik 5 davranış: Sorun ile karşı karşıya kalıyor! Bu durum nedir? Uzman isim bir bir anlattı
Kadın - Aile
C vitamini deposu meyve suyu bu ama... Maden suyu: toksin temizleyici görmek doğru değil