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Kadın - Aile Bağırsaklarınız bu kür sayesinde bayramı yaşayacak: Karın ağrısı çekenler yiyin! Şifa deposu...
Kadın - Aile

Bağırsaklarınız bu kür sayesinde bayramı yaşayacak: Karın ağrısı çekenler yiyin! Şifa deposu...

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Bağırsaklarınız bu kür sayesinde bayramı yaşayacak: Karın ağrısı çekenler yiyin! Şifa deposu...

Karın ağrıları, ,sindirim sorunları, gaz sıkışmaları, cilt, tırnak, Kanser oluşması, Kalp sağlığına gibi sağlık sorunları yaşıyorsanız bu kür size göre. Şifa deposu olan kefir ve keten tohumu bağırsakları doğal florasını gözetlemeye yardımcı olacak.

Karın ağrıları, , sindirim sorunları, gaz sıkışmaları, cilt ve tırnak gibi sağlık sorunları yaşıyorsanız bu kür size göre.

Bu kolay detoks ile bağırsaklarınız kendine gelecek. Şifa kaynağı olan kefir ve keten tohumu bağırsakları doğal florasını gözetlemeye yardımcı olacak

Yan etkileri yüksek olan tehlikeli cerrahi müdahale girmeden önce doğal yollar ile bağırsaklarınızı temizleyin.

Karın ağrıları, kilo çoğalması, sindirim sorunları, gaz sıkışmaları, cilt ve tırnak gibi sağlık sorunları yaşıyorsanız bu kür size göre.

Bu kolay detoks ile bağırsaklarınız kendine gelecek. Şifa kaynağı olan kefir ve keten tohumu bağırsakları doğal florasını gözetlemeye yardımcı olacak.

Yan etkileri yüksek olan tehlikeli cerrahi müdahale girmeden önce doğal yollar ile bağırsaklarınızı temizleyin.

Sadece bağırsak değil bütün vücudunuzda detoks etkisi yaratacak bir yöntem

Yapılması gereken 3 hafta boyunca kahvaltımızı dengeli ve bu karışım ile yapmak. Ekstra kahvaltı yapmıyorsunuz kahvaltıda bu karışımı içiyorsunuz. Doyurucu olduğunu kullanınca anlayacaksınız.

1. Hafta:

1 yemek kaşığı keten tohumu ve 100 ml kefir

2. Hafta:

2 yemek kaşığı keten tohumu ve 100 ml kefir

3. Hafta


3 yemek kaşığı keten tohumu ve 150 ml. kefir

Kefir ve keten tohumu marketlerde vardır. Ayrıca kefiri kendinizde evinizde mayalayabilirsiniz.

Sabahları yapacağınız bu kürü her sene tekrarlamalısınız ve 3 hafta boyunca bol su içerek etkisini daha çok çoğaltabilirsiniz.
Gün içinde de özellikle sebze yemeye önem göstermelisiniz.

Kefirin Öbür Yararları

Antibiyotik etkisiyle ameliyatlı hastaların tedavisinde yardımcı olur.
Tuzun ve ödemin atılmasına yardımcı olur.
Bağırsakları temizler mikropları ve bakterileri yok eder.
Sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler.
Mide ülseri tedavisinde kullanılır.
Sinüzite iyi gelir
Enfeksiyon hastaların tedavisinde kullanılır.
Kolesterolü düşürür
Kanser oluşması ve ilerlemesini önler.
Kanserli urların gelişimini durdurur
A vitamini sayesinde göz sağlığınıza yardımcı olur.
Güçlü kemikler ve dişler için önerilir
Kalp sağlığına iyi gelir
Karaciğere bereketlidir
Egzama tedavisinde yardımcıdır.
Ciltte sivilceleri önler.
Kabarıklığı önler
Cilt mantar tedavisinde yardımcıdır.
Mide kramplarını rahatlatır
Akciğer enfeksiyonlarına karşı kullanılır.

Kilo Vermeye Etkisi

Uzun süreli tok tutar: İçerdiği yüksek protein ve kaliteli yağlar sayesinde açlık hissini geciktirir.Metabolizmayı hızlandırır: Sindirim sistemini ve bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek metabolizmanın daha aktif çalışmasına yardım eder.Kan şekerini dengeler: Ani tatlı krizlerini ve insülin dalgalanmalarını önlemeye destek olur.

Nasıl Tüketilmeli?

Sade tercih edin: Kilo kontrolü için meyveli ve şekerli kefirler yerine sade kefir seçilmelidir.Doğru zaman: Ara öğünlerde tüketilerek ana öğünlerdeki porsiyon kontrolü kolaylaştırılabilir. Günlük miktar 1-2 bardak ile sınırlandırılmalıdır.

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