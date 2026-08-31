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Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a büyük kıyak! İşi bitirdi ve sağ bek ile anlaştı...

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Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a büyük kıyak! İşi bitirdi ve sağ bek ile anlaştı...

Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden önemli bir transfer yaptı.

#1
Foto - Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a büyük kıyak! İşi bitirdi ve sağ bek ile anlaştı...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Stuttgart'ın sağ beki Josha Vagnoman'la anlaştı. Bilindiği üzere Alman ekibi, temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri...

#2
Foto - Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a büyük kıyak! İşi bitirdi ve sağ bek ile anlaştı...

Geçen sezon Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City, ilk 2 haftada 2 galibiyet alarak İngiltere'deki futbol otoritelerini şaşkına çevirmişti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sağ bekteki sıkıntısını da giderdi. Stuttgart'tan Josha Vagnoman'la anlaşma sağlandı.

#3
Foto - Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a büyük kıyak! İşi bitirdi ve sağ bek ile anlaştı...

25 yaşındaki Alman futbolcu, kariyerine Premier Lig'de devam edecek. Bu hamle, Galatasaray açısından da olumluydu! Çünkü temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri de Stuttgart... Yani Acun Ilıcalı hem kendi takımındaki sıkıntıyı giderdi hem de Aslan'ın rakibinden bir parça kopardı.

#4
Foto - Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a büyük kıyak! İşi bitirdi ve sağ bek ile anlaştı...

Galatasaray, 3 Kasım'da Stuttgart'ı İstanbul'da konuk edecek. Öncesinde Sporting Lizbon (d), Barcelona ve Lille (d) sınavları var. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans göstermişti. Bu yılki grup aşaması daha zorlu gözüküyor...

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