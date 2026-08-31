Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a büyük kıyak! İşi bitirdi ve sağ bek ile anlaştı...

25 yaşındaki Alman futbolcu, kariyerine Premier Lig'de devam edecek. Bu hamle, Galatasaray açısından da olumluydu! Çünkü temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri de Stuttgart... Yani Acun Ilıcalı hem kendi takımındaki sıkıntıyı giderdi hem de Aslan'ın rakibinden bir parça kopardı.