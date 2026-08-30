İzmir’de kalpleri ısıtan görüntüler! Çarşaflı kadının teklifini kabul eden anne-kız tesettüre büründü!

Teklifi tebessümle ve memnuniyetle kabul eden anne ile kızı, kendilerine verilen tesettür kıyafetlerini giydikten sonra aynaya baktıklarında gözyaşlarını tutamadı. Yaşanan bu samimi anlar ve karşılıklı kucaklaşma çevredekilere duygusal anlar yaşattı.

"Bambaşka bir huzur hissettim!" Sosyal medyada takdir topladı!

İlk kez tesettür deneyimi yaşayan ve aynadaki görüntülerinden derinden etkilenen İzmirli anne ve kızı, kendilerine bu imkanı sunan kadına sarılarak teşekkür etti. Kısa sürede viral olan ve binlerce beğeni alan video, kullanıcılar tarafından hoşgörü, kardeşlik ve samimiyet mesajlarıyla takdirle karşılandı.