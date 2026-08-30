Pakistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı! Başbakan Şahbaz Şerif’ten Kıbrıs’taki gemi faciası sonrası destek paylaşımı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Girne açıklarında yaşanan elim gemi kazası sonrası derin üzüntü duyduğunu belirten Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk hükümetine ve kederli ailelere en içten taziyelerini iletti. Arama kurtarma çalışmalarını takdirle takip ettiklerini kaydeden Şerif, bu zor zamanlarda kardeş Türkiye halkının sonuna kadar yanında olduklarını vurguladı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.
Başbakan Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin paylaşım yaptı.
Şerif, geminin alabora olması nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Alabora sonucu kaybolan kişilerin hızlı ve güvenli şekilde bulunması için dua ettiklerini aktaran Şerif, devam eden arama kurtarma çalışmalarını da takdir ettiğini kaydetti.
Şerif, Pakistan halkının bu zor zamanda kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.