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Gündem Arap Alevileriyle ilgili sözleri tepki çekmişti! Gazeteci Öztürk için gözaltı kararı
Gündem

Arap Alevileriyle ilgili sözleri tepki çekmişti! Gazeteci Öztürk için gözaltı kararı

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Arap Alevileriyle ilgili sözleri tepki çekmişti! Gazeteci Öztürk için gözaltı kararı

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği ve müşteki beyanlarının alındığı belirtildi.

Öztürk’ün 1 Eylül tarihinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı öğrenildi.

 

NE DEMİŞTİ?

Kemal Öztürk, NTV'de katıldığı yayında Suriye'deki gelişmeleri aktarırken Arap Alevileri hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Afrin'de, İdlib'de, Halep kırsallarında öylesine korkunç ifadeler dinledim ki kurşuna dizmeden çocuk ölümüne kadar.

Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor ama bakın intikam almadılar, o toplu infazları yapmadılar."

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