Yağışlar yetmedi! Avrupa’nın ticaret damarında kriz devam ediyor

Avrupa’nın en önemli ticaret güzergâhlarından Ren Nehri’nde son yağışların ardından su seviyesi toparlanmaya başladı. Ancak yükseliş, Almanya’nın iç su yolu taşımacılığında haftalardır yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya yetmedi.

Almanya Federal Su Yolları ve Gemicilik İdaresi’nin (WSV) verilerine göre, taşımacılık açısından kritik noktalardan biri olan Kaub’da cuma günü yaklaşık 60 santimetre seviyesinde bulunan su, pazartesi günü 72 santimetre civarına yükseldi.

GEMİLER HÂLÂ TAM YÜK ALAMIYOR

Yağışlarla gelen yükseliş, yük gemilerine bir miktar nefes aldırdı. Gemiler önceki günlere kıyasla daha fazla yük taşıyabiliyor ancak düşük su seviyesi nedeniyle seferlerini hâlâ kısmi yükle yapmak zorunda kalıyor.

Kaub’da gemilerin tam kapasiteyle hareket edebilmesi için göstergedeki su seviyesinin yaklaşık 1,50 metreye ulaşması gerekiyor. Mevcut seviye bunun oldukça altında bulunuyor.

TAŞIMA MALİYETLERİ ARTTI

Ren’de yaşanan düşük su sorunu yalnızca gemi trafiğini değil, Alman sanayisini de doğrudan etkiliyor. Yüklerin birden fazla gemiye bölünmesi taşıma maliyetlerini artırırken, bazı sevkiyatlar kara yolu ve demir yoluna kaydırıldı.

Ren; tahıl, maden, kömür ve petrol ürünlerinin Avrupa içerisinde taşınmasında kritik güzergâhlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle nehirdeki her ciddi düşüş, sanayi ve tedarik zincirleri üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.

AĞUSTOSTA REKOR DİBİ GÖRMÜŞTÜ

Ren’deki krizin boyutu ağustos ortasında çok daha çarpıcı bir noktaya ulaşmıştı. Kaub’daki gösterge 10 santimetrenin altına inerek 2018’de kaydedilen 25 santimetrelik önceki dip seviyenin de altına düşmüştü.

Uzun süren kuraklık ve art arda yaşanan sıcak hava dalgaları nehirdeki su miktarını ciddi ölçüde azaltırken, sanayide yüksek nakliye maliyetleri ve lojistik darboğazlar yaşandı.

WSV’nin tahminlerine göre su seviyesinde hafta içerisinde yeniden bir miktar düşüş görülebilir. Ancak seviyenin ağustos ayının başındaki kritik değerlerin üzerinde kalması bekleniyor.