Büyüne gelişen hizmeti ve memnuniyeti bütün şehire yayan Altınordu Belediyesi farkını ortaya koymaya devam ediyor

Erdoğan Gül

Büyüyen gelişen, hizmeti ve memnuniyeti bütün şehre genişleten Altınordu belediyesi altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla dikkat çekmeye, farkını ortaya koymaya devam ediyor.

Beton yolda bu defa yüzlerin güldüğü adres Karaömer mahallesi oldu

Başkan Aşkın Tören’in kırsal mahallelerin ulaşım alanında kaderini değiştiren beton yol seferberliğinde bu defa yüzlerin güldüğü adres Karacaömer mahallesi oldu. Karacaömer mahallesinin; Efendioğlu, Kraloğlu, Orta, Berberoğlu ve Poyraz Sokaklar olmak üzere 5 sokağında kesintisiz bir mesai ile sürdürülen beton yol çalışması tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Tamamlanan beton yolu sevinçle karşılayan mahalle sakinleri, yıllardır çektikleri yol çilesinden kurtulduklarını belirterek Başkan Aşkın Tören'e teşekkür ettiler.

Başkan Aşkın Tören "En önemli hedefimiz hemşehrilerimizin memnuniyetini ve rızasını kazanmaktır"

Altınordu Belediyesinin şehrin her köşesinde devam eden çalışmalarına değinen Başkan Aşkın Tören, "hizmet ve eser belediyeciliği dedik. Ve bizim en önemli hedefimiz şehrimize, insanımıza hizmet etmek bu yolla da hemşehrilerimizin rızasını ve memnuniyetini kazanmaktır" dedi.

Sahada özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Aşkın Tören, "biz 'insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik' dedik. Bu anlayışımızdan da hiç taviz vermedik. Hizmetlerimiz, projelerimiz bir bir yükselirken gönül almaktan, insanlarımızın hayatlarına ve gönüllere dokunmaktan bugüne kadar hiç geri durmadık bugünden sonra da durmayacağız. Tamamlanan çalışmamız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Karacaömer mahallesi Muhtarı Hikmet Altaş ve mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler.