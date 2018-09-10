Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerini (büyüme rakamları) açıkladı.

15 ekonomistin yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,2 olarak açıklanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 6,3, en düşük ise yüzde 4,5 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyürken, geçen yılın ikinci çeyreğinde ise büyüme verisi yüzde 5,1 şeklinde olmuştu.