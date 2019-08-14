0553 313 94 23

Büyükşehir’den kaldırımlarda bakım atağı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, Başkent’te bozuk, bakımsız ve yıpranmış kaldırım, bordür ve bariyerler yenileniyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:03
Büyükşehir’den kaldırımlarda bakım atağı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, Başkent’te bozuk, bakımsız ve yıpranmış kaldırım, bordür ve bariyerler yenileniyor.


Kaldırım Bakım Onarım ve Tamamlama Şefliği personeliyle yürütülen bakım onarım çalışmaları kapsamında, merkez ve çevre ilçelerde son 7 ayda 69 bin metrekare döşeme taş, bordür ve bariyer döşendi.


Gezici ekipler sahada


Mavi Masa aracılığıyla vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren gezici ekipler, bozulmuş ve yıpranmış, tehlike oluşturan ya da ekonomik ömrünü tamamlayan kaldırım, bordür ve kavşaklara anında müdahale ediyor.


Bakım onarım ekipleri ayrıca mahalle muhtarlarıyla oluşturulan whatsapp grubuna gelen şikayetleri de dikkate alarak, sahada bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.


241 araçlık dev filoyla, bozuk kaldırıma geçit yok


Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, vatandaşların daha huzurlu, refah ve güvenli bir şehirde yaşayabilmesi için Bakım-Onarım ve Tamamlama Şefliği’nde görevli 300 personel, 241 araçlık dev filoyla yoğun bir mesai harcıyor.


Bu yılın ilk 7 ayında Başkent’in dört bir tarafındaki bozuk kaldırımların onarıldığını belirten yetkililer, “Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 42 bin metrekare döşeme, 25 bin metre bordür ve 2 bin adet bariyer yenilenirken, bazılarının da onarımları gerçekleştirildi” bilgisini verdi.


Yeni yapım çalışmaları kapsamında 103 bin metrekare döşeme ve 53 bin metre bordür döşendiğini de ifade eden yetkililer, “Bariyer ekibimiz yolların can kurtaranları sayılan bariyerlerden 5 bin 100 adet yeni bariyerin montajını ise tamamladı” dedi.


Her gün ortalama 50 ayrı noktada bakım onarım


Başkent’te kaldırımların yenilenmesi noktasında bakım atağına geçen ve bu yılsonuna kadar 150 bin metrekare bakım onarım çalışmasının hedeflendiğini söyleyen yetkililer, “Sorumluluk alanımızda bulunan bölgelerde her gün ortalama 50 ayrı noktada çalışma gerçekleştiriyoruz. İlçe belediyelerinin sorumluluğunda bulunan alanları da ilgili ilçe belediyesine iletiyoruz” açıklamasını yaptılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan Öztürk’ü transfer etti
    1. Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan..
    2. Türk askeri yetkililer, ABD’li heyetle..
    3. Çocukların torpille oyunu yangına..
    4. Lavanta turizmi bayramda rekor kırdı
    5. Yemen'de Aden ve Lahic emniyet..
    6. GÜNCELLEME - Kars'ta 3 terörist..
    7. Meteoroloji uyarmıştı! O ilimizde..
    8. AK Parti Gençlik Kolları’ndan..
    9. Guatemala'nın yeni liderinden ABD ile..
    10. Otomobilin çarptığı motosiklet..
    11. Serinlemek için girdiği baraj gölünde..
    12. Fındık mantarına ‘gurbetçi’ rağbeti
    13. Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk
    14. Antalya’da 20 yaşındaki ablasını..
    15. Kayserispor'da kombinelere yoğun ilgi
    16. Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan Malatya..
    17. Esnaf ve sanatkarlar bayramlaştı
    18. Göbeklitepe’ye araç desteği
    19. Sinop İmam Hatip Lisesi 17. mezunlar..
    20. Sakarya'da denize girişlerin..
    21. Mısırlı “Ticaret Kralı” Hüseyin Salim
    22. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    23. Yorgun merminin bu seferki hedefi..
    24. A Milli Erkek Basketbol Takımı..
    25. Arıların çatıya yaptığı petekten 15..
    26. Çin'den Hong Kong Havalimanı'ndaki..
    27. KARDEMİR’de bayram çoşkusu
    28. Erbaş, İslam ülkeleri hac..
    29. Eğlencenin ortasında yangın söndürme..
    30. "İnsansız hava araçlarımız görev icra..
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan