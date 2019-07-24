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Büyükşehir’de esnaf zirvesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, esnafın sorunlarını dinlemek ve karşılıklı çözüm yolları aramak için esnaf örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
Büyükşehir’de esnaf zirvesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, esnafın sorunlarını dinlemek ve karşılıklı çözüm yolları aramak için esnaf örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Her ay düzenlenecek toplantıların ilkinde,Büyükşehir Belediyesi bünyesinde esnafın sorunlarına çözüm getirecek bir üst yapının oluşturulacağını duyuran Başkan Soyer, Özkanlar Pazaryeri yakınında içinde yeraltı otoparkının da olduğu güzel bir pazar yeri kuracaklarını söyledi.


Kenti katılımcı bir anlayışla yönetme hedefi doğrultusunda esnafın sesine kulak vermek içinaylık toplantılar yapma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, esnaf örgütü temsilcileriyle ilk buluşmayı İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.


İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekilleri İbrahim Bayram, Hulusu Demir, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Özcan Kılkış, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, İzmir Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Yavuz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Esnaf Masası Başkanı Hamdi Yapıcı’nın katıldığı toplantıda İzmir esnafının sorunları ve taleplerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



Başkan Soyer’e teşekkür


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e bu güzel organizasyon ve işbirliği için teşekkür eden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, “Başkanımızla her ay bir araya gelerek konunun aciliyetine göre belirlediğimiz konularda fikir alışverişinde bulunacağız. Amacımız kente hizmet etmek.Önerilerimizle geleceğiz. Başkanımızın da önerilerini dinleyerek esnafımızın sorunlarını süzgeçten geçireceğiz” diye konuştu.



Şimdi diyolog zamanı


Kenti ortak akılla, sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetmek zorunda olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de 300 binden fazla esnafımız var. Aileleriyle birlikte bu sayı 1 milyonu aşıyor. Birlikte çalışmak, sorunları birlikte çözmek zorundayız. Birbirimize güvenmeli, inanmalıyız. Sizlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak bizim için çok önemli.İzmir’in menfaati için çalışıyoruz. Bundan sonra da her ay sizlerle bir araya gelerek sorunları masaya yatıracağız, birbirimizi dinleyeceğiz. Şimdi diyolog zamanı” dedi.


Toplantıdafırın-pastane, hamam, kahvehane ve kuaförlere suyun indirimli verilmesi talebi gündeme geldi. 4736 sayılı yasanın 1. maddesi doğrultusunda esnaf odası üyelerine yapılan indirimin kaldırıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir yasa taslağının hazırlanması gerektiğini, birlikte hareket ederek bu talebi milletvekilleri aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyabileceklerini söyledi.



Büyükşehir çözüm üretecek


İlçe belediyeleri bünyesinde esnaf masalarının kurulması önerisinde bulunan esnaf odası temsilcilerine yanıt veren Başkan Soyer, tüm ilçe belediyelerinde esnaf masası olması gerektiğini belirterek, “Ruhsatları ilçe belediyeleri veriyor. İlçe belediyeleri başkanlarımızla toplandığımızda bu konuyu gündeme getireceğim. Ayrıca esnafımız ilçe belediyesine gittiğinde, sorunu çözülmediyse ve haklı olduğunu düşünüyorsa gelip derdini anlatacağı bir üst yapıyı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde kurmak istiyoruz” diye konuştu.İzmir Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 2020 yılında yapmak istediği yeni ürünlerin ve teknolojilerin tanıtılacağı sergi yeri talebine de yanıt veren Başkan Soyer, serginin Kitap Fuarı ile birlikte planlanmasının iki sektöre büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Özkanlar’a yeni pazar yeri geliyor


Danıştay kararı ile kapatılan Özkanlar Pazaryeri sorununu çözümü için destek isteyen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu’ya güzel bir müjde de veren Başkan Soyer,Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile birlikte ilçeyi gezerek yapılacak çalışmaları planladıklarını, Özkanlar Pazaryeri’ne 650 metre mesafede 12 milyon liralık bedelle arazi satın alacaklarını duyurdu. Başkan Soyer, Özkanlar’a yeraltı otoparkının da içinde bulunduğu İzmir’in en güzel pazar yerini kazandıracaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
  1. sanat
  2. fotoğraf
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