Büyükşehir toplu taşımada korona denetimlerini yoğunlaştırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs’le mücadele kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarında, sosyal mesafe kuralına uyulması, yolcu kapasite aşımına engel olunması ve maskesiz yolculuğa yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Dünyada kısa süre içerisinde geniş yankı uyandıran ve Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) “pandemi” yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel salgın olarak adlandırılan korona virüs’e karşı gerek ulusal gerekse uluslararası alanda alınan önlemler artırılırken kentin sağlık güvenliğini korumak ve enfeksiyon riskini en aza indirgemek adına Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde şehir içinde toplu ulaşım hizmeti veren araçlarda ayakta yolcu alımının önüne geçmek, yolcu kapasite aşımını durdurmak ve halkın maskesiz yolculuğunu engellemek için denetimler artırıldı.

Halk sağlığı uzmanlarınca sosyal mesafe kuralının hayati önem taşıdığı vurgulanırken Büyükşehir, bu doğrultuda vatandaşlarda sorumluluk bilinci aşılamak ve salgına karşı halkın koruyucu önleyici tedbirleri elden bırakmaması konusunda duyarlılık hissi oluşturmak hedefiyle, il genelinde ulaşım hizmeti veren araçların sosyal mesafe şeridine uyması, maske takımında istikrar sağlanması için yoğun mesaisini sürdürüyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 153 GİKOM hattına gelen talep ve şikayetler, trafik zabıta ekiplerince düzenli aralıklarla denetlenerek huzurlu bir ulaşım hizmeti için gayret gösteriliyor.