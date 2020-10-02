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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor

Mavi-beyazlı takımın yeni forma göğüs sponsoru Mahmood Coffee oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 23:44:05 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni forma göğüs sponsoru Mahmood Coffee oldu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mahmood Coffee ile sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaydan elbette vazgeçemeyiz ama artık kahvenin de tadı bir başka. Mahmood Coffee yeni göğüs sponsorumuz oldu. 40 yıllık hatrı olması temennimizle. Teşekkürler"

Erzurum ekibi, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maça, yeni sponsorunun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.

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