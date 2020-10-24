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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçından notlar
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçından notlar

Sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahada yer aldı - Galatasaray'da Belhanda maça kaptan olarak çıktı - Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek, bir önceki lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:32:50 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçından notlar

ERZURUM (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Oghenekaro Etebo ile sakatlığı bulunan Martin Linnes karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, kaleci Fatih Öztürk ile Emre Akbaba da yedeğe çekildi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, bu futbolcuların yerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram ve Younes Belhanda'yı görevlendirdi.

Galatasaray, müsabakaya Okan Kocuk, Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antanyalı, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Ryan Babel ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne yer aldı.


- Galatasaray'da kaptan Belhanda


Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda maça kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanlarından Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olması ve Arda Turan'ın da yedekler arasında bulunmasından dolayı müsabakada kaptanlık pazubendini Belhanda taktı.

Öte yandan Galatasaray'ın geçen sezonun başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna dahil ettiği Taylan Antalyalı, ilk kez eski takımına karşı sahada yer aldı.


- Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 2 değişiklik


Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da teknik direktör Mehmet Özdilek, ligde 4. hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, sakatlığı devam eden Kaan Kanak'ın yerine Mücahit Albayrak'ı oynatırken, yedeğe çektiği Rashad Muhammed'in yerine de Ricardo Gomes'e şans verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray karşısına Farnolle, Obertan, Hasan Hatipoğlu, Novikovas, Petrus Boumal, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Mina, Mücahit Albayrak, Murat Uçar, Ricardo Gomes ilk 11'i ile çıktı.

Mavi-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Rashad Muhammed ile Kayacan Erdoğan, Sissoko, Hamroun, Donald, Gökhan Kardeş, Sadiku, Teikeu, Osman Çelik ve Cenk Ahmet Alkılıç bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakayı sadece localardaki taraftarlar statta izleyebildi.

Karşılaşmayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak kendilerine ayrılan bölümde takip etti.

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