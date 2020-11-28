Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde son idmanını yaptı.
Antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde duruldu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fraport TAV Antalyaspor yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.