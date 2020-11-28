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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:17:32 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde son idmanını yaptı.

Antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fraport TAV Antalyaspor yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

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