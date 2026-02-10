Büyükbaş hayvan sayısında artış! Bakın kaç milyon oldu

  • İSTANBUL
Hayvansal Üretim İstatistikleri 2025 verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 709 bin başa, küçükbaş hayvan sayısı ise 57 milyon 874 bin başa yükseldi.

Hayvansal Üretim İstatistikleri 2025 verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 709 bin başa, küçükbaş hayvan sayısı ise 57 milyon 874 bin başa yükseldi.

Hayvansal Üretim İstatistikleri 2025 bültenine göre, hayvan sayıları ve bazı hayvansal üretim kalemlerinde artış kaydedildi. Bir önceki yıla göre büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin başa yükseldi. Büyükbaş hayvanlar içinde sığır sayısı yüzde 4,3 artışla 17 milyon 544 bin baş olurken, manda sayısı yüzde 1,7 artarak 164 bin 785 baş olarak kaydedildi.

 

Küçükbaş hayvan sayısı yükseldi

Küçükbaş hayvan sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 57 milyon 874 bin baş oldu. Koyun sayısı yüzde 5,9 artışla 46 milyon 689 bin başa, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artışla 11 milyon 186 bin başa ulaştı.

 

Bal ve ipek kozası üretimi

Bültende yer alan bilgilere göre, yaş ipek kozası üretimi bir önceki yıla göre yüzde 38,4 artarak 118 ton olarak gerçekleşti. Bal üretimi ise yüzde 1,8 artışla 97 bin 253 ton oldu.

