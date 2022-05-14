  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Büyük umutlarla gelmişti, şimdi gönderiliyor!
Spor

Büyük umutlarla gelmişti, şimdi gönderiliyor!

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen çıkışı gerçekleştiremeyen Burak Kapacak için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlanmak üzere... Sarı-Lacivertli Yönetimin Burak Kapacak'ı 1 yıllığına kiralamayı düşündüğü öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 14:20:00 - 2022-05-14 14:26:27
Büyük umutlarla gelmişti, şimdi gönderiliyor!

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen çıkışı gerçekleştiremeyen Burak Kapacak için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlanmak üzere... Sarı-Lacivertli Yönetimin Burak Kapacak'ı 1 yıllığına kiralamayı düşündüğü öğrenildi.

 

BURAK KAPACAK SAMSUN YOLCUSU

Fenerbahçe ile Samsunspor'un Burak Kapacak konusunda anlaşma sağladığı ve sezonun bitimiyle birlikte transferin resmiyet kazanacağı belirtildi. Büyük potansiyel olarak görülen ve Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Burak Kapacak da Samsunspor'da oynama fikrine sıcak bakıyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Bursaspor altyapısından yetişen ve geçen sezon 7 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Transfer savaşından ise Fenerbahçe galip ayrılmıştı.

Bilindiği gibi genç yıldız Fransız kulübü Bordeaux ile anlaşmış ancak araya son anda Fenerbahçe girdiği için Sarı-Lacivertliler'i tercih etmişti.

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan genç yetenek bu sezon Süper Lig'de 5, kupada ise 1 maçta görev aldı. Toplamda 58 dakika forma giydi. Gol ve asist üretemedi. Burak Kapacak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay