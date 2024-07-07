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Spor Büyük sürpriz konuşuluyor! Bayern Münih'in oyuncuyu resmen kaptığı ortaya çıktı! Dikkat çeken rakamlar
Spor

Büyük sürpriz konuşuluyor! Bayern Münih'in oyuncuyu resmen kaptığı ortaya çıktı! Dikkat çeken rakamlar

Yeniakit Publisher
2024-07-07 21:27:00 - 2024-07-07 21:30:57
Büyük sürpriz konuşuluyor! Bayern Münih'in oyuncuyu resmen kaptığı ortaya çıktı! Dikkat çeken rakamlar

Bayern Münih transferde önemli bir adım attı. Alman ekibi, Michael Olise'yi transfer etti

Bayern Münih transferde önemli bir adım attı. Alman ekibi, Michael Olise'yi transfer etti.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada. Crystal Palace'tan Michael Olise ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Bu futbolcunun 45 milyon euro ve 5 milyon euro da bonus karşılığında transfer edildiği bildirildi. Ofansif orta saha olarak görev yapan FUransız futbolcu 22 yaşında. Michael Olise kariyerinde 198 maçta 31 gol, 44 asist ile oynadı.

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