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Dünya Büyük şirketten yeni iflas haberi, flaş detay! Dev market iflas etti: İflas başvurusu yaptı, kapatılacak
Dünya

Büyük şirketten yeni iflas haberi, flaş detay! Dev market iflas etti: İflas başvurusu yaptı, kapatılacak

Yeniakit Publisher
2023-06-18 00:09:00 - 2023-06-18 11:41:00
Büyük şirketten yeni iflas haberi, flaş detay! Dev market iflas etti: İflas başvurusu yaptı, kapatılacak

Almanya'nın önemli şirketlerinden birisi olan Alman devi şirket İflas etti. iflas silsilesine bir yenisi daha eklendi... Bu kez iflas başvurusu Almanya'nın dev zincir marketlerinden bir olan Schlemmermeyer oldu. Büyük şirketlerin arasında olan şirket aldığı karar doğrultusunda oda kapama kararı alacak. 48 yıllık mazisi olan şirket iflas başvurusu yaptı. İflaslar silsilesi... 48 yıllık dev market iflas başvurusu yaptı. Dünyada Kredi borçları, mahkemelerdeki icra iflas dosyaları patlamış durumda olduğu bildirildi. Dünyanın en büyük şirketiydi, Birçok bölgede satış gerçekleştiren firma iflas bayraklarını çekti. Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde Ürün satışı gerçekleştirmektedir.

İflaslar silsilesi... 48 yıllık dev market iflas başvurusu yaptı

Türkiye yanı sıra Almanya’dan da iflas haberleri geliyor. Mali sıkıntıları aşamayan köklü dev firmaların iflas sürecine bir yenisi daha eklendi. Bu kez iflas veren 48 yıllık mazisi olan market zinciri Schlemmermeyer oldu.

Pandemiyle beraber artan şirket iflaslarına son olarak bir yenisi daha geldi. Almanya’da 1975 yılında kurulan dev market zinciri Schlemmermeyer GmbH & Co. KG iflas başvurusunda bulundu.

İflas isteyen Schlemmermeyer yönetime göre, şirketin iflasının bir nedeni enflasyon ve bunun sonucunda ortaya çıkan satın alma isteksizliği. Son zamanlarda, şirket hala yaklaşık yedi milyon euroluk satış elde ediyordu.

milligazete'nin aktardığı habere göre: Dev firma iflasla kepenk indiriyor! Binlerce kişi işsiz kalacak...
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Yorumlar

yılmaz

Batiysa Battı Bizden uzak olsun tartışmaya gerek yok

vatansever

amma abartıyorsunuz 130 elemanlık bi şirket kimse tamımıyo bile
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