Büyük şirketten yeni iflas haberi, flaş detay! Dev market iflas etti: İflas başvurusu yaptı, kapatılacak

İflaslar silsilesi... 48 yıllık dev market iflas başvurusu yaptı

Türkiye yanı sıra Almanya’dan da iflas haberleri geliyor. Mali sıkıntıları aşamayan köklü dev firmaların iflas sürecine bir yenisi daha eklendi. Bu kez iflas veren 48 yıllık mazisi olan market zinciri Schlemmermeyer oldu.

Pandemiyle beraber artan şirket iflaslarına son olarak bir yenisi daha geldi. Almanya’da 1975 yılında kurulan dev market zinciri Schlemmermeyer GmbH & Co. KG iflas başvurusunda bulundu.

İflas isteyen Schlemmermeyer yönetime göre, şirketin iflasının bir nedeni enflasyon ve bunun sonucunda ortaya çıkan satın alma isteksizliği. Son zamanlarda, şirket hala yaklaşık yedi milyon euroluk satış elde ediyordu.

milligazete'nin aktardığı habere göre: Dev firma iflasla kepenk indiriyor! Binlerce kişi işsiz kalacak...

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