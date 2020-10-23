  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Büyük savaş kapıda mı? "Hazırlanın" çıkışı sonrası Çin'den dikkat çeken adım
Dünya

Büyük savaş kapıda mı? "Hazırlanın" çıkışı sonrası Çin'den dikkat çeken adım

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "savaşa hazır olun" açıklaması sonrası Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Pekin yönetimi Rusya'dan 121 adet helikopter alacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:30:00 - 2020-10-23 16:32:08
Büyük savaş kapıda mı? "Hazırlanın" çıkışı sonrası Çin'den dikkat çeken adım

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir kez daha "savaşa hazır olun" çağrısında bulundu. Çin'in Kore Savaşı'na katılışının 70'inci yıldönümü için yapılan toplantıda konuşan Cinping, savaş istemediklerini ancak savaşmaktan da korkmadıklarını söyledi.

Ülkesinin Kore Savaşında Amerikan ordusuna karşı savaşarak gücünü kanıtladığını savunan Cinping, ulusal güvenlik ve egemenliğin tehdidi halinde mücadeleden kaçınmayacaklarını dile getirdi.

Cinping, ayrıca Çin ordusundan modernizasyon çalışmalarını tamamlamasını istedi.

"Tüm enerjinizi savaşa hazırlığa ayırın"

Cinping, geçen hafta yaptığı başka bir konuşma da orduya savaşa hazır olması gerektiğini söylemişti. Bir askeri birliği ziyaretinde "Tüm enerjinizi savaşa hazırlığa ayırın" diyen Şi, ordudan kayıtsız sadakat ve güvenilirlik istemişti.

Son dönemde ABD ile Çin ilişkileri gerginleştikçe, sıcak çatışma riski de yükseliyor. ABD ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki varlığını arttırması ve Tayvan'a silah satışı, Pekin yönetiminde tepkiyle karşılandı.

Tayvan'a silah satışını "kabul edilemez" olarak yorumlayan Pekin, gerekirse güç kullanarak adayı ana karaya bağlayabileceği mesajını da veriyor.

Çin Rusya’dan 121 adet helikopter sipariş etti

Öte yandan Rusya'nın havacılık grubu Rostec'in yeni yayınlanan raporunda, Çin’in JSC Russian Helicopters’a yeni bir sipariş verdiği belirtildi. Rostec’in bir yan kuruluşu olan JSC Russian Helicopters, Çin’e yeni helikopter tedariki için bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Çin Rusya'dan 121 adet yeni helikopter alacak.

Sözleşme kapsamında Rus şirketi Çin'e 68 Mi-171 helikopteri, 18 Mi-171 Sh helikopteri (askeri nakliye), VK-2500 motoru ile 14 Mi-171 helikopteri ve 21 Ansat helikopteri teslim edecek.

Çin'in bu büyük helikopter alımı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "savaşa hazır olun" sözlerini akıllara getirdi.

Kore'yi hatırlatan Cinping'den orduya 'savaş' talimatı
Kore'yi hatırlatan Cinping'den orduya 'savaş' talimatı

Dünya

Kore'yi hatırlatan Cinping'den orduya 'savaş' talimatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'
Gündem

CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'

CHP zihniyetinin şapka zulmü dönemin gazete ilanlarında bile yer alıyor. Bir gazetede yer alan şapka reklamında, "Kurtulmak için Şapka Satın..
Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği
Gündem

Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği

Tarihi doğal gaz keşfinin ardından Türkiye'nin milli sondaj gemileri, Karadeniz'de birlikte çalışmaya hazırlanıyor. 'Fatih' tespit kuyuların..
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit!
Dünya

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit! "Anlaşmaya uyulmazsa..."

Terör örgütü PKK'ya bağlı DSG'nin sözde üst düzey komutanı Mazlum Kobani, Rusya'nın "hilelere başvurduğunu" söyleyerek, "Anlaşmaya uymazlars..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay