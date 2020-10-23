Büyük savaş kapıda mı? "Hazırlanın" çıkışı sonrası Çin'den dikkat çeken adım

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir kez daha "savaşa hazır olun" çağrısında bulundu. Çin'in Kore Savaşı'na katılışının 70'inci yıldönümü için yapılan toplantıda konuşan Cinping, savaş istemediklerini ancak savaşmaktan da korkmadıklarını söyledi.

Ülkesinin Kore Savaşında Amerikan ordusuna karşı savaşarak gücünü kanıtladığını savunan Cinping, ulusal güvenlik ve egemenliğin tehdidi halinde mücadeleden kaçınmayacaklarını dile getirdi.

Cinping, ayrıca Çin ordusundan modernizasyon çalışmalarını tamamlamasını istedi.

"Tüm enerjinizi savaşa hazırlığa ayırın"

Cinping, geçen hafta yaptığı başka bir konuşma da orduya savaşa hazır olması gerektiğini söylemişti. Bir askeri birliği ziyaretinde "Tüm enerjinizi savaşa hazırlığa ayırın" diyen Şi, ordudan kayıtsız sadakat ve güvenilirlik istemişti.

Son dönemde ABD ile Çin ilişkileri gerginleştikçe, sıcak çatışma riski de yükseliyor. ABD ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki varlığını arttırması ve Tayvan'a silah satışı, Pekin yönetiminde tepkiyle karşılandı.

Tayvan'a silah satışını "kabul edilemez" olarak yorumlayan Pekin, gerekirse güç kullanarak adayı ana karaya bağlayabileceği mesajını da veriyor.

Çin Rusya’dan 121 adet helikopter sipariş etti



Öte yandan Rusya'nın havacılık grubu Rostec'in yeni yayınlanan raporunda, Çin’in JSC Russian Helicopters’a yeni bir sipariş verdiği belirtildi. Rostec’in bir yan kuruluşu olan JSC Russian Helicopters, Çin’e yeni helikopter tedariki için bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Çin Rusya'dan 121 adet yeni helikopter alacak.

Sözleşme kapsamında Rus şirketi Çin'e 68 Mi-171 helikopteri, 18 Mi-171 Sh helikopteri (askeri nakliye), VK-2500 motoru ile 14 Mi-171 helikopteri ve 21 Ansat helikopteri teslim edecek.

Çin'in bu büyük helikopter alımı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "savaşa hazır olun" sözlerini akıllara getirdi.