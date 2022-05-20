Büyük rezalet patlak verdi! Musk cinsel organını gösterip...

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk tarafından kurulan havacılık şirketi SpaceX'teki cinsel taciz iddiası olay oldu. Musk, kurduğu havacılık şirketi SpaceX için çalışan bir uçuş görevlisine cinsel organını göstermekle suçlandı.

Business Insider'a göre, belgeler, adı açıklanmayan görevliye, 2018'de kendisine yönelik cinsel taciz iddiasını çözmek için dünyanın en zengin adamı tarafından 250 bin dolar (yaklaşık 4 milyon lira) ödendiğini gösterdi.

Görevlinin SpaceX'in kurumsal filosunun sözleşmeli üyesi olduğu bildirildi.

Musk'ın, rızası olmadan çalışanın bacağını ovuşturduğu ve "egzotik bir masaj karşılığında ona bir at satın almayı" teklif ettiği iddia edildi.

2016 yılında meydana geldiği ileri sürülen olayla ilgili konuşan Musk ise “Cinsel tacize meyilli olsaydım, bunun 30 yıllık kariyerim boyunca ilk kez ortaya çıkması pek olası değil” dedi.

Musk, “Bana yönelik saldırılara siyasi bir mercekten bakılmalıdır. Bu onların standart aşağılık oyun kitabı. Ama hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve özgür konuşma hakkınız için savaşmaktan alıkoyamaz." diye konuştu.