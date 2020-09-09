Büyük patlamanın meydana geldiği Lübnan'da 'seylan çayı' tartışması

Lübnan'da, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın ardından Sri Lanka'nın hibe ettiği "Seylan çayının" Cumhurbaşkanlığı muhafızlarına dağıtılması sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

1675 kilo çay yolladılar

Sri Lanka, 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamadan sonra Lübnan'a 1675 kilogram "Seylan çayı" yardımı yaptı.

Sosyal medyada tepki

Son günlerde yerel medyanın Sri Lanka'dan gönderilen çayın kimlere gittiğine ilişkin soruları gündeme getirmesi ile başlayan tartışma, sosyal medyada giderek büyüdü.

"Kasıtlı bir karalama kampanyası"

Bunun ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, konuya açıklık getirmek için yaptığı yazılı açıklamada, Seylan çayı dağıtımına ilişkin sosyal medya üzerinden kasıtlı karalama kampanyası başlatıldığını belirtti.

"Cumhurbaşkanı Avn'a hediye edildi"

Yapılan açıklamada, Sri Lanka'nın Lübnan'a yaptığı yardımlar arasında 1675 kilogram çayın Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a hediye edildiği, ardından söz konusu çayın Cumhurbaşkanlığı muhafızlarının aileleri ile paylaşıldığı bildirildi.

Sosyal medya aktivistleri tepkili: Patlamadan zarar görenlere yollandı

Gönderilen seylan çayının Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a hediye olarak değil de Beyrut'taki patlamadan zarar görenler için geldiğini savunan Lübnanlı sosyal medya aktivistleri ise Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamanın önceki açıklaması ile çeliştiğini ileri sürdü.

Ne olmuştu?

Bugün Lübnan'da seylan çayı, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Beyrut'taki şiddetli patlamadan sonra istifa eden milletvekili Paula Yakubyan da sosyal medyada tepki gösterenler arasındaydı.

"Bunu yapman ayıp"

Milletvekili, seylan çayının, tabii ki muhtaç olmayanlara hediye olarak değil Lübnanlılara ve özellikle de patlamadan etkilenenlere gönderildiğini, Cumhurbaşkanı Avn'ın bu yardımları etrafındakilere dağıtmasının ayıp olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, limandaki büyük patlamadan sorna Sri Lanka'nın Beyrut Büyükelçisi'ni 24 Ağustos tarihinde Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlayarak yardımlarından dolayı teşekkür etmişti.

Ziyaretten sonra Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada, Sri Lanka'nın Beyrut'taki patlamadan etkilenenler için 1675 kilogram Seylan çayı yardımı yaptığı ve bu tür yardımlar ile iki ülkenin halkları arasındaki dostluğun pekiştirildiği belirtmişti.

Beyrut'taki korkunç patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıkmıştı.

Yangından sonra bütün kenti sarsan çok güçlü bir patlama yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 senedir limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın sebebiyet verdiğini ifade etmişti.

Yaşanan patlamada 191 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin de kayıp olduğu belirtilmişti.

Korkunç patlamayla ilgili soru işaretleri ve ihmal iddialarının fazlalaşması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması isteğiyle gösteriler yapılmış, Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü gününe denk gelen 10 Ağustos tarihinde istifa ettiğini duyurmuştu.

Mişel Avn, 31 Ağustos tarihinde Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma vazifesini Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini tecrübe eden Lübnan, limandaki büyük patlama ile daha da zor duruma düşmüştü.