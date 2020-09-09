Büyük müjde! Devlette iş arayana 900 lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliği kapsamında iş arayalanlara maddi destek sağlanacak.

900 lirayı bulan destek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılıyla ödenecek.

İstihdam yardımı adı altında verilecek olan 900 liralık ödemenin başvuru şartları ise belli oldu.

İş görüşmesi için 40 ile 120, çalışmaya başlanması halinde ise 788 lira olarak ödenecek yardımdan faydalanmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı SYDV'ler aracılığıyla Gelir Testi Testi yaptırmış olmak gerekiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen söz konusu destek her vatandaşa ödenmiyor.

İşte 900 liralık ödemenin başvuru şartları:

18 yaşından büyük ve 55 yaşından küçük olmak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla Gelir Testi Testi yaptırmak.

(Buna göre; belirli bir gelir seviyesinin altına olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal yardım alan vatandaşlar İstihdam Yardımı Ödemesi'nden faydalanabilicek)

40 TL'den 120 TL'ye ulaşan destek:

İş arama ve bulma parası kapsamında sağlanan ilk destek 40 TL'den 120 TL'ye kadar çıkıyor.

Bu ödemeler bir yıl içinde en fazla 3 defa alınıyor. İş arama parası vatandaşların işe başvuruları sırasında oluşacak masraflar için ödeniyor.

788 liralık yardım parası

Bu ödeme ise tek seferlik yapılıyor.

788 liraya ulaşan ikinci destek, 18 yaş ile 55 yaş arasında olan ve iş başvurusu kabul edilen vatandaşlara sağlanıyor.

Başvuru İşlemleri

İşe Yönlendirme Yardım Parası ve İşe Başlama Yardım Parası almak isteyen vatandaşlar başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapıyorlar. Başvurular vatandaşların yaşadıkları il veya ilçelerdeki SYDV birimlerine yapılabiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen istihdam yardımından faydalanan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 120 lira alabiliyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.