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Gündem Büyük kavga var! İmamoğlu bunu yaptı, CHP'de isyan çıktı
Gündem

Büyük kavga var! İmamoğlu bunu yaptı, CHP'de isyan çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seyahati için başkanlık vekaletini İYİ Partili isme vermesi üzerine CHP'li Hüseyin Sağ'dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:37:21 - 2022-06-13 13:37:20
Büyük kavga var! İmamoğlu bunu yaptı, CHP'de isyan çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, iki günlük şehir dışı ziyaretinde başkanlık vekaletini CHP'li Hüseyin Aksu'dan alarak İYİ Partili Akın Gürkan'a vermesi kriz çıkardı. İmamoğlu'nun bu kararı, CHP'liler tarafından tepkiyle karşılanırken konuya ilişkin bir paylaşım yapan eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ, "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'başkan vekaleti' krizi çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11-12 Haziran tarihlerinde şehir dışına çıkması nedeniyle yerine daha önce vekalet eden ve başkan yardımcısı olarak görevde bulunan CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine İYİ Partili Akın Gürkan'a vekalet verdi.

İmamoğlu tarafından ilgili makamlara gönderilen yazıda "11.06.2022, 12.06.2022 tarihleri arasında 2 gün il dışında olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis Üyesi Sayın Akın Gürkan tarafından yürütülecektir" denildi.

CHP'li isimlerden İmamoğlu'na tepki

Görevin CHP'li Hüseyin Aksu yerine İYİ Partili Gürkan'a verilmesine bazı CHP'liler tepki gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ, "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki."dedi.

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