Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi

Apple’dan gelen bir gelir uyarısı ile Çin’de ve gelişmiş ülke pazarlarındaki yavaşlama endişesi ardından dün Apple hisseleri yüzde 10 düşerek 142,19 dolardan kapanırken Apple’ın değeri 75 milyar dolar eridi ve 2013’ten bu yana en düşük piyasa değerine geriledi. Şirket geçtiğimiz yıl değerlemesinin 1 trilyon doları bulmasından bu yana yüzde 38 oranında düşüş gösterdi. Avrupa borsalarında da Apple’ın olumsuz havası esti. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0.62, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1.55, Fransa’da CAC 40 ise yüzde 1.66 oranında değer kaybetti.