Büyük düşüş! İçişleri Bakanlığı resmen duyurdu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2018’in son iki ayında ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7 azaldı.07 Ocak 2019 Pazartesi 17:01
İçişleri Bakanlığı'ndan "Karayollarında alınan trafik önlemleri sayesinde 2018’in son iki ayında ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7 azaldı. Trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 30, yaralı sayısı ise yüzde 11.6 düştü. 2018 Kasım Aralık ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 28 azaldı." açıklaması geldi.
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