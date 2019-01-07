0553 313 94 23

Büyük düşüş! İçişleri Bakanlığı resmen duyurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2018’in son iki ayında ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7 azaldı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:01
Büyük düşüş! İçişleri Bakanlığı resmen duyurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan "Karayollarında alınan trafik önlemleri sayesinde 2018’in son iki ayında ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7 azaldı. Trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 30, yaralı sayısı ise yüzde 11.6 düştü. 2018 Kasım Aralık ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 28 azaldı." açıklaması geldi.

Ayrıntılar Geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:01
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. trafik
  3. kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak dönemi kapanıyor
    1. Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak..
    2. ABD'nin saldırı yalanının arkasından..
    3. 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?..
    4. Narkotik polisinden Yunanistan'da..
    5. Güzelim bergamutu unuttuk gitti..
    6. Maçta ölümden dönmüştü! Taburcu edildi
    7. Uygur bölgesini ziyaret taleplerine..
    8. Kartal'da okul önlerinde satış yapan..
    9. İsrail ile Ruanda arasında ilk direkt..
    10. Nevşehir'de sahte evrak operasyonu
    11. Aydın'daki kağıt fabrikasının yapımı..
    12. Süs bitkileri ihracatı 100 milyon..
    13. "Çocuk Sanat Festivali" 31 Ocak'ta..
    14. Döviz kurları
    15. Düğünlerde PKK propagandasına 9 gözaltı
    16. Denizli'de Shrek'in kardan heykelini..
    17. Büyük düşüş! İçişleri Bakanlığı resmen..
    18. Yabancı uyruklu öğrenciler için..
    19. Mezbahadan kaçan boğa ortalığı..
    20. Numan Kurtulmuş'tan Cumhur ittifakı..
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!