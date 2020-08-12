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Siyaset

'Büyük bir ilgi var' diyerek duyurdular: Güzel Parti'yi kurduk

Türkiye’de son dönemde kurulan yeni partilere Güzel Parti de katıldı. Parti, 10 Ağustos’ta Romanlar tarafından kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:52:00 -
'Büyük bir ilgi var' diyerek duyurdular: Güzel Parti'yi kurduk

Romanlar tarafından uzun uğraşlar sonrası Güzel Parti isminde bir parti kuruldu.

Son dönemde Gelecek Partisi ile başlayan parti kurma furyası Deva Partisi ve Yeni Birlik Partisi ile devam etti.

10 Ağustos’ta Türk siyasetine yeni bir parti daha katıldı. Romanların kurduğu ve Genel Başkanın Hüseyin Akbulut’un olduğu Güzel Parti, faaliyetlerine başladı.

Romanlar, 2019 Kasım ayında yeni partiyi kuracaklarını duyurmuştu. 20 Temmuz’da parti tüzüklerini İçişleri Bakanlığı’na teslim eden parti, 10 Ağustos’ta resmi olarak kuruldu.

Hüseyin Akbulut, partinin kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada, Güzel Parti’nin bazı siyasi çevreleri korkuttuğunu söyledi.

Akbulut, ayrıca yeni partiye ilginin büyük olduğunu kaydetti.

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Yorumlar

abdrhman

yakında bende bir parti kuracağım. bu işte iyi para var.
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Misafir

Hayırlı olsun :)
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