Büyük başarı! Jandarma Gücü İspanya’dan 101 madalyayla döndü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İspanya’nın Vigo kentinde 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları’nda Jandarma Gücü büyük başarı elde etti.
Jandarma Gücü sporcuları, İspanya’da düzenlenen 11. Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları’na damga vurdu. Jandarma Gücü, 40 ülke temsilcisinin katıldığı Polis ve İtfaiye Oyunları'nda 60 altın, 27 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 101 madalya kazandı.
Jandarma Gücü; atıcılık, yüzme, aquathlon, atletizm, oryantiring, bilek güreşi, güreş, judo, kick boks ve boks olmak üzere 10 branşta derece elde etti.
İspanya’nın Vigo şehrinde 09-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 11. Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunlarına Jandarma Gücü takımlarının 16 sporcusunun tamamı madalya ile ödüllendirildi.