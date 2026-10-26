  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump katil istiyor!Desteğini yineledi 12 yıllık dönem kapandı! Vucic yenilgiyi kabul etti Husiler balistik füze fırlattı! Şiddetli patlama meydana geldi Terörist Deniz Gezmiş’in ismi parka verilmişti! Yanlıştan dönüldü Melih Gökçek "Solcular iyi dinlesin" diyerek paylaştı Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında yeni gelişme Ertan Aydın tutuklandı Türk mühendislerinden düşmanın aklını alacak gövde gösterisi! Havadayken hedef değiştiren millî füze hedefini tam isabetle imha etti! Florya’da derbi öncesi skandal tercih! Okan Buruk öyle bir ismi kulübeye çekti ki taraftar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Sen kafayı mı üşüttün Kocasakal?" Zelenskiy tarih verdi: ABD, Ukrayna ve Rusya Kasım ayında masaya oturuyor
Spor Büyük başarı! Jandarma Gücü İspanya’dan 101 madalyayla döndü
Spor

Büyük başarı! Jandarma Gücü İspanya’dan 101 madalyayla döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Büyük başarı! Jandarma Gücü İspanya’dan 101 madalyayla döndü

İspanya’nın Vigo kentinde 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları’nda Jandarma Gücü büyük başarı elde etti.

Jandarma Gücü sporcuları, İspanya’da düzenlenen 11. Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları’na damga vurdu. Jandarma Gücü, 40 ülke temsilcisinin katıldığı Polis ve İtfaiye Oyunları'nda 60 altın, 27 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 101 madalya kazandı.

 

Jandarma Gücü; atıcılık, yüzme, aquathlon, atletizm, oryantiring, bilek güreşi, güreş, judo, kick boks ve boks olmak üzere 10 branşta derece elde etti.

 

İspanya’nın Vigo şehrinde 09-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 11. Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunlarına Jandarma Gücü takımlarının 16 sporcusunun tamamı madalya ile ödüllendirildi.

Eski yıldız futbolcudan kötü haber
Eski yıldız futbolcudan kötü haber

Spor

Eski yıldız futbolcudan kötü haber

Dev derbinin VAR hakemi açıklandı
Dev derbinin VAR hakemi açıklandı

Spor

Dev derbinin VAR hakemi açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23