Büyük Akıncılar buluştu

Toplantıya Ahmet Poçanoglu nun Kur’anı Kerim tilavetinin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj mesaj okunarak başlandı…

Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda zaman zaman duygusal anlar yaşandı..

Yapılan konuşmalarda ”Akıncılar hareketi”nin geçmişteki misyonu ve Türkiye'nin geleceğinde oynayacağı rol ve misyon üzerinde duruldu…

Toplantıyı organize eden Fatih Akıncıları’nın onursal başkanı Mehmet Şahin toplantının yapılması ve amacıyla alakalı yaptığı açılış konuşmasını müteakip eski ve yeni dönem Akıncılar Hareketini anlatan sinevizyon gösterisi izlettirildi. Bu sinevizyon gösterisi esnasında maziyi hatırlatan ve yaşanan önemli olaylar sebebiyle 42 yıl sonra bir araya gelen Akıncılar arasında oldukça duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Daha sonra Akıncılar Hareketi içerisinde yer almış isimlere söz verildi..

Prof. Ahmet Ağırakça, Yaşar Karayel, Ali Çitli, Salih Akverdi, Muzaffer Doğan, Ersönmez yarbay, Mustafa Haşlak, Müfit Yüksel, Bülent Yıldırım, Hasan Güneşer, Tahir Tikici, Hüseyin Karaosmanoğlu, Nurettin Şirin,Halis Özdemir gibi Akıncılar birer konuşma yaptılar…

Toplantı sonunda ayrıca Fatih Akıncıları Vakfı’nın hazırlamış olduğu Şeref Belgesi katılımcılara takdim edildi.

Program bu buluşmaların geleneksel olarak sürdürülmesi kararı ile bahar ayında bu toplantıda bulunamayan Akıncıların iştirakleriyle de yeniden buluşmak üzere son buldu..

“Büyük Akıncılar” toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göndermiş olduğu mesajı;

Sevgili Akıncılar,

Değerli dava ve yol arkadaşlarım,

Her birinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle, selamlıyorum.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh.

Neredeyse yarım asra yaklaşan Akıncılar Hareketine gönül ve emek vermiş arkadaşlarımızdan, ilk Genel Başkan Tevfik Rıza Çavuşoğlu başta olmak üzere, bugün aramızda olmayanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Hayatta olan tüm Akıncı kardeşlerime, Rabbim’den sağlık ve afiyet niyaz ediyorum.

Kelimeyi şehadeti yaşamak ve yaşatmak şuuruyla kurulan Akıncılar Hareketi, bu milletin topundan, tüfeğinden, kalabalıklarından çok daha değerli olan bir gücünün; imanlı, inançlı, cesur gençliğinin adıydı.

Akıncılar Hareketi, faaliyete geçtiği ilk günden itibaren milletimiz tarafından sahiplenilmiş ve 12 Eylül darbesiyle kapatıldığı güne kadar, tarihte eşine az rastlanacak destansı bir mücadeleye imza atmıştır.

Ülkemizdeki pek çok hayırlı hizmet gibi bu hareketin de fikir babası rahmetli Erbakan hocamızdır.

Merhum Erbakan hocamızın, “Batıl bir davada zirve olmaktansa, hak davada zerre olma” düsturuyla yürüttüğü davanın en önemli, en aksiyoner kolu Akıncılar olmuştur.

Hak ve hakikat yolunda verdikleri büyük mücadelede Akıncıların çektikleri çilenin tek bir zerresi bile, hamdolsun, boşa gitmemiştir.

Dünyadaki pek çok İslami harekete de ilham veren Akıncılar ocağında yetişenlerin önemli bir kısmı, ülkemizin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik hayatında kritik sorumluluklar üstlenmiştir.

Metin Yüksel kardeşimiz başta olmak üzere, hatıraları yüreklerimizde yaşayan aziz şehitlerimizin canları pahasına verdikleri mücadeleyi, onlara layık olabilme umuduyla her alanda sürdürerek bugünlere geldik.

Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak Fatih’in emanetini ayağa kaldırma yolunda gösterdiğimiz irade, Mescid-i Aksa’nın izzeti koruma hassasiyetimiz, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin dualarına mazhar olan nice gayretimiz, bu duruşun somut örnekleridir.

Sizlerin de, şehidimizin emanetine hürmeten Fatih Akıncıları Derneği çatısı altında 2009 yılından itibaren yeniden sürdürmeye başladığınız çalışmaları takdirle takip ediyorum.

Her akıncı gibi sizlerin de zamana, mekana, şartlara, imkanlara bakmadan, gerektiğinde net tavır ortaya koymakta tereddüt etmediğinizi biliyorum, bu şekilde devam edeceğinize de inanıyorum.

Doğan ve batan güne bakmadan ebedin bizim olduğu inancıyla Bursa-Kozluören’de bir araya gelen Akıncıları tekrar Allah’ın selamıyla selamlıyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun temennisiyle, her birinizi muhabbetle kucaklıyorum.

Kalın sağlıcakla…

T.C. Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan

Toplantıyı düzenleyen Fatih Akıncıları onursal başkanı Mehmet Şahin toplantının açılış konuşmasını yaparken.

Mehmet Şahin Akparti 24 ve 25. Dönem Milletvekili ve MKYK üyesi Yaşar Karayel’e ŞEREF BELGESİ’ni takdim etti.

Mekki Yassıkaya ŞEREF BELGESİ’ni alırken

Refah Partisi’nin Bahçelievler Belediye Başkanı Muzaffer Doğan’a Şeref Belgesi’ni Prof. Dr. Ahmet Ağırakça takdim etti.