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Aktüel Büyü yapmak için kedileri telef ettiği suçlamasıyla 1 kişi yakalandı
Aktüel

Büyü yapmak için kedileri telef ettiği suçlamasıyla 1 kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kedinin ayakları ve kafaları kesilerek telef edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 17:40:00 -
Büyü yapmak için kedileri telef ettiği suçlamasıyla 1 kişi yakalandı

Manisa-Turgutlu'da 4 kedinin ayakları ve kafaları kesilerek telef edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi yakalandı.

Selvilitepe Mahallesi'nde 29 Ekim ila 18 Kasım arasında 4 kedinin, bacakları ve kafaları kesilerek telef edilmiş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliye ulaştı.

Kedileri büyü yapmak için öldürdüğü iddia edilen zanlı N.U'nun (58) evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlının evinde yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle büyü yapmak için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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