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Spor Buyrun cenaze namazına! Jesus'un sözleri olay oldu...
Spor

Buyrun cenaze namazına! Jesus'un sözleri olay oldu...

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Türkiye saati ile sabaha karşı gündeme düşen sözler sosyal medyada gündem oldu. Dinamo Kiev maçında performansıyla eleştiri odağı olan Altay Bayındır için söylediği sözler akıllarda soru işareti bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 11:25:00 -
Buyrun cenaze namazına! Jesus'un sözleri olay oldu...

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Türkiye saati ile sabaha karşı gündeme düşen sözler sosyal medyada gündem oldu. Dinamo Kiev maçında performansıyla eleştiri odağı olan Altay Bayındır için söylediği sözler akıllarda soru işareti bıraktı.

Fenerbahçe 'nin uzun uğraşlar ve büyük umutlar sonucunda takımın başına getirdiği Jorge Jesus, Portekiz'in Canal 11'inin sorularını yanıtladı.

"KALECİ ALMAMIZ GEREKİYOR"

Dinamo Kiev maçında yediği gollerle taraftarın eleştiri odağına oturan Altay Bayındır hakkında konuşan Jorge Jesus, "Altay çok değerli bir kaleci. Çok da kaliteli bir insan. Fakat o bölgeye bir kaleci daha almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Altay Bayındır'a yedek kulübesi gözüktü şeklinde yorumlar yapıldı.

 

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Yorumlar

Hasan Basri Gürler

utanmadan birde şu kovayı Uğurcanla kıyaslıyorlar

Hasan Basri Gürler

Transfermark sitesine bakıyorsun Uğurcan 17 milyon euro, Altay 16 milyon Euro. Formaları değiş aynı Uğurcan'a 65 Altaya 2 milyon yazarlar. Fenere her yer şike..
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