BUÜ personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (http//personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır.

Adayların bu ilanın 6.12.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir.

Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların sisteme eksiksiz yüklendikten sonra başvuru işleminin tamamlanması önem arz etmektedir.

Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.

Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

“Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İletişim:

Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA

Telefonlar : Tel: 0224 295 01 69

Faks: 0224 295 00 99

E-mail adresi : [email protected]

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