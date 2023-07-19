Bütünsel siber güvenliği sağlamanın püf noktaları!

Bu noktada şirketlerin kaçırdığı en önemli nokta şu: siber güvenlik çok katmanlı ve bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle tek bir ürünle ya da hizmetle tam bir korunma sağlanmasını beklemek anlamsız. Diğer yandan şirketlerin gerekli tüm siber güvenlik çözümlerinde uzmanlık geliştirmesi ve çözümlerini uygun güvenlik ayarları ile sürekli yüksek koruma seviyesinde tutmaları da oldukça zor. Çünkü bunun için yeterli insan kaynağına ve bu insan kaynağının teknik olarak sürekli eğitilmesine ihtiyaç var. Bu tür durumlar şirketlere güvenlik ürün ve servislerini layıkıyla vermede zorluklar yaratıyor. Bu noktada, güvenlik çözümleri konusunda uzman şirketlerden yönetilen hizmet olarak alınması çözümü devreye giriyor.

İşte siber güvenliği sağlamanın 6 püf noktası

Siber güvenlik alanında bölgesel lider olan Cyberwise’ta Siber Güvenlik Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı olan Aydın Küçükkarakaş bu noktada en doğru kararı vermeleri için kurumlara şu önerileri sunuyor: Yönetilen güvenlik hizmetlerine ihtiyaç duyduğunuzda uzman bir firmanın tüm güvenlik operasyonlarınızın sorumluluğunu üstlenmesi, belirlenen kapsam doğrultusunda daha düşük maliyetle ve daha verimli bir şekilde hizmet veriyor olması oldukça önemlidir. Çünkü bu sayede günlük güvenlik operasyonlarınızı düzene sokarak, operasyonlarınızın daha çevik ve esnek olmasını sağlayabilir, sizler de kendi temel iş hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Ek olarak operasyonel ve stratejik olarak fark yaratacak bir hizmet almak isteyen işletmelerin üzerinde durmaları gereken başlıklar özetle şu şekilde sıralanabilir:



• Çoklu ve Bütünsel Uzmanlık

• Teknik İş Gücü Tasarrufu

• Kaynak Optimizasyonu

• Ölçülebilir Hizmet Seviyeleri

• Kendi Çekirdek İşine Odaklanma

• İş Sürekliliği ve Verimlilik