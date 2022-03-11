Bütün uzmanlar uyarıyor: Kar asıl o gün vuracak!

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı İstanbul, Kocaeli, Bursa, Konya, Ankara başta olmak üzere birçok ilde yaşamı felç etti. İstanbul'da dün sabahtan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. İstanbul için asıl etkili kar yağışının cumartesi günü görüleceği duyuruldu. İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken kenti beyaza bürüdü. Zaman zaman hızını arttıran yağış, sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti. Trafiğe çıkan taşıtlar, karlı yollarda güçlükle ilerlerken, ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji Prof. Orhan Şen ise "İstanbul'u vuran kar yağışı etkisini daha da artıracak" diyerek şu tahminleri paylaştı:

"Tahminimiz doğrultusunda kar yağışı yoğunluğunu artırdı. Yoğunluğun artmasında Karadeniz'in batısı uzerinde bulunan ALÇAK BASINÇ merkezi neden olmaktadır. Alçak basınç merkezinin oluşturduğu hava kütlesinin dairesel dönmesi denizden nemi alarak kar yağışına dönüştürüyor.

Cumartesi çok kuvvetli olacak

Bugün Karadeniz'in batısındaki alçak basıncın oluşturduğu kar yağışı öğleden sonra Anadolu yakasında yoğunluğunu sürdürecek. Akşamüstü biraz hafifleyecek. Nedeni bu siklonun (alçak basınç merkezi) doğuya kayması. İstanbul'da yarın (cumartesi) öğleden evvel tekrar kuvvetlenecek. Bu nedenle yarın da önlemlerimizi almayı sürdürelim."