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Dünya Bütün dünya bu düğünü konuşuyor! Zenginliğin böylesi
Dünya

Bütün dünya bu düğünü konuşuyor! Zenginliğin böylesi

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul, Iraklı El Haşimi ile bir hafta süren ihtişamlı bir düğünle evlendi. Gelinin kıyafetleri, takıları ve düğünün abartısı çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:24:00 -
Bütün dünya bu düğünü konuşuyor! Zenginliğin böylesi

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul, Iraklı El Haşimi ile bir hafta süren ihtişamlı bir düğünle evlendi. Gelinin kıyafetleri, takıları ve düğünün abartısı çok konuşuldu.

Güneydoğu Asya'nın şehir devleti Brunei'nin Sultanı Hassanal Bolkiah'ın kızı ve El Haşimi’nin bir hafta süren görkemli düğünü dünya medyasının da ilgisini çekti.

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Sultan Bolkiah'ın kızı Prenses Fadzillah Lubabul, kraliyet sarayı Istana Nurul Iman'da düzenlenen ihtişamlı bir törenle dünyaevine girdi.

Abartılı takılar dikkat çekti

Geçen yıl aralık ayında duyurulan düğünde Prenses Fadzillah Lubabul'un çok sayıda kıyafet değiştirmesi ve abartılı takıları da herkesin dikkatini çekti.

Sultan Hassanal Bolkiah'ın onuncu çocuğu ve dördüncü oğlu olan 27 yaşındaki Brunei Prensi Mateen, en iyi okullarda eğitim gördü.

Ailesinin toplam mal varlığının 20 milyar olduğu belirtilen Mateen, İngiltere Askeri Akademisi’nde Sınır Birlikleri Teğmeni unvanıyla mezun oldu.

Mateen, 3 yıl ülkesi için askerlik yaptıktan sonra uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda yer aldı.

En son askeri RAF pilotu olarak nitelendirildi ve bir RAF Kanat Rozeti ile ödüllendirildi. Brunei Prensi Mateen Instagram'ın da popüler isimlerinden, 1 milyondan fazla takipçisi var.

 

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