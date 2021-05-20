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Ekonomi Bütçe, ocak-nisan döneminde 5,9 milyar lira fazla verdi
Ekonomi

Bütçe, ocak-nisan döneminde 5,9 milyar lira fazla verdi

Nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 artarak 93 milyar 791 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 2,1 artışla 110 milyar 708 milyon lira oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 18:43:00 -
Bütçe, ocak-nisan döneminde 5,9 milyar lira fazla verdi

Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,4 yükselerek 437 milyar 906 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 9,7 artarak 432 milyar 43 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 16 milyar 917 milyon lira açık, ocak-nisan döneminde ise 5 milyar 863 milyon lira fazla verdi.

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