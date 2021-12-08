Büşra Dede kimdir? Büşra Dede ne iş yapıyor?
Yasin Börü’nün katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş, Büşra Dede hakkımda suç duyurusunda bulunmasıyla birlikte Büşra Dede kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Büşra Dede kimdir? Büşra Dede ne iş yapıyor?
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Hadi Cin, Selahattin Demirtaş'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Büşra Dede hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu paylaşan Büşra Dede, “Yasin Börü’nün katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş, hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Elbet hesaplaşacağız. Hakkı savunmaktan, doğruları söylemekten asla geri durmayacağız evelallah. Bunu da böyle bilesiniz!” diye yazdı. Peki Büşra Dede ne iş yapıyır? YouTuber Büşra Dede, sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı, görüntülü mesajlarıyla muhalefeti eleştiren isimlerden biridir.