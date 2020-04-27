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İSLAM

Burun kanaması, el kesilmesi ve vücuttan kan akması orucu bozar mı?

Burun kanaması, el kesilmesi orucu bozar mı? sorusunun yanıtı arayanlar bu haberde aradığınız cevabı bulacaksınız. Ramazan ayında oruç tutan müminler, 'Oruçluyken vücuttan kan akmasının orucu bozup bozmayacağını' merak ediyor... İşte yanıtı...

2020-04-27 17:13:00 -
Burun kanaması, el kesilmesi ve vücuttan kan akması orucu bozar mı?

Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında orucu hangi hallerin bozup bozmadığı geliyor. Burun kanaması, el kanaması ya da kazara vucudun herhangi bir bölgesinde kan akması orucu bozar mı? İşte yanıtı... 

KANAMALAR ORUÇ BOZAR MI? 

Bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır. Eğer kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;
"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286) Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan’ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.

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