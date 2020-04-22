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Aktüel

Bursunu kampanyaya bağışladı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan İmam Hatip Lisesi 9.

2020-04-22 11:09:16 -
Bursunu kampanyaya bağışladı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Bensu Nur Şahin, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bursunu bağışladı.


Bensu Nur Şahin İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak Vakıflardan aldığı burs ücretini bağışlamak istediğini söyledi. İncirliova Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, genç kızın yaşadığı eve giderek talebini yerine getirdi.


İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, genç kızın babası Turgay Şahin ile yaptığı telefon görüşmesinde kendilerini tebrik etti. Bensu Nur Şahin ile de telefonda görüşen Kaymakam Sürücü, duyarlı davranışından dolayı kendisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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