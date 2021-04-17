Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen 2021 İOKBS bursluluk sınavı yeni tarih açıklandı mı?
Devlet destekli burstan yararlanmak isteyen öğrencileri İOKBS telaşı sarmakta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her sene yapılan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin başvuruda bulunduğu bursluluk sınavı için ter dökecek olan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zira 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan İOKBS bursluluk sınavı artan korona vaka sayıları nedeniyle ertelendiğini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından bizzat açıklanmıştı. Bursluluk İOKBS sınavına girmeye hazırlanan öğrenciler ise ertelenen İOKBS sınavının yeni tarihini merak ediyor. Peki İOKBS ne zaman yapılacak? İOKBS tarihi açıklandı mı? Ertelenen bursluluk sınavı yeni tarihi belli oldu mu? İşte İOKBS bursluluk sınav tarihi detayları.
Bursluluk sınavına başvurular 8-26 Şubat tarihleri arasında tamamlanılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabildiği bursluluk sınav tarihi için bakanlık daha önceden 25 Nisan 2021 tarihini açıklamıştı. Ancak koronavirüs bir kez daha bursluluk sınavını erteletti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00’da yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 İOKBS başvuru kılavuzunda açıklanmıştı.
Bursuluk İOKBS sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada Bursluluk Sınavının ertelendiğini açıkladı. Bakan Selçuk açıklamasında, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki Bursluluk Sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz" ifadelerini kullandı. İOKBS sınavının ertelenmesiyle birlikte sınava hazırlanan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bursluluk sınavının yeni tarihini merak ediyor. Ancak MEB’den ertelenen İOKBS sınavı tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Bursluluk sınavı İOKBS nedir?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.
Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.