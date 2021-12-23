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Spor Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Spor

Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Tamer Tuna getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 14:20:00 -
Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Tamer Tuna getirildi.

Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından "Ailemize Hoşgeldin Tamer Tuna" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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