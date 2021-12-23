Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Tamer Tuna getirildi.
1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Tamer Tuna getirildi.
Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından "Ailemize Hoşgeldin Tamer Tuna" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.