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Spor Bursaspor, milli maç arasında Bolu'da kampa girdi
Spor

Bursaspor, milli maç arasında Bolu'da kampa girdi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:18:13 -
Bursaspor, milli maç arasında Bolu'da kampa girdi

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'un, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampı başladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Kaya Green Park tesislerinde kamp yaparak değerlendirecek yeşil-beyazlı ekip, öğle saatlerinde otele geldi.

Daha sonra takım, otelin sahasında teknik direktör Mustafa Er yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek Bursaspor, 6 günlük kamp kapsamında hafta sonu iki hazırlık maçına çıkacak.


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