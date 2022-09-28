Bursaspor-Boyabat 1868 maçı ne zaman CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Bursaspor, Boyabat 1868 ile karşılaşacak. Peki, maç hangi kanaldan yayımlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçları devam ediyor. Tek maç üzerinden oynanan turun önemli karşılaşmalarından birinde Bursaspor ile Boyabat 1868 karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Bursaspor-Boyabat 1868 maçı ne zaman CANLI İZLE
Bursaspor 28 Eylül Çarşamba akşamı Boyabat 1868'i konuk edecek. Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.