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Aktüel

Bursa’nın esrarengiz sesi yeniden ortaya çıktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ilk 14 Nisan gecesi balkonundan söylediği şarkıyla büyük ilgi uyandıran meçhul ses yeniden ortaya çıktı.

2020-04-22 11:17:20 -
Bursa’nın esrarengiz sesi yeniden ortaya çıktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ilk 14 Nisan gecesi balkonundan söylediği şarkıyla büyük ilgi uyandıran meçhul ses yeniden ortaya çıktı.


Evinin balkonundan söylediği Yalnızca Sitem (Doymadım) şarkısının ardından haberini yaptığımız ve bütün Türkiye’nin konuştuğu esrarengiz ses, dün akşam yine balkonundan şarkı söyledi. İlk gece söylediği şarkı ile kim olduğuna dair büyük merak uyandıran gencin adının Okan olduğu öğrenildi.

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