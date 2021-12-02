Bursa’nın 153 yıllık meslek lisesi yeni buluşlara kapı aralıyor

Dönemin Bursa Valisi İzzet Paşa tarafından 1868 yılında yoksul ve kimsesiz çocukları korumak ve onlara meslek öğretmek amacıyla ıslahhane olarak açılan okulda, ilk yıllarında marangozluk, terzilik ve kunduracılık alanlarında eğitim verildi. Okul, 1952’de Bursa Erkek Sanat Enstitüsü, 1974’te Bursa Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, 2014’te ise şu anki adını aldı.

On binlerce mezun veren, yetiştirdiği öğrencilerle Bursa ve ülke sanayinin gelişmesine katkıda bulunan tarihi lise, gelişen teknolojiyle artık Ar-Ge merkezi niteliğine kavuştu. Öğrencilerini 10 alanda yetiştirmeye devam eden eğitim kurumunda proje, patent, faydalı model ve tasarım ağırlıklı çalışmalar yürütülüyor. Tekstil Teknolojisi Alanı’nda desen tasarımı konusunda patent alan lise, döner sermaye işletmesinde üretimi yapılarak satışa sunulan ürünler için marka başvurusunda bulundu.