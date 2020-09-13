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Ekonomi Bursalı çöğür ve fidan üreticileri aşılama mesaisinde
Ekonomi

Bursalı çöğür ve fidan üreticileri aşılama mesaisinde

Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram: - "Bu yılki hedefimiz inşallah 60 milyon dolar. Fidanın tanesini 7 ila 8 liradan satıyoruz. Biz durmayacağız, Türkiye fidancılığı dünya markası olmak zorunda"

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:45:53 -
Bursalı çöğür ve fidan üreticileri aşılama mesaisinde

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli çöğür (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan) ve aşılı fidan üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde aşılama mesaisi başladı.

Mahalledeki arazilerinde 12 milyon çöğür ve 8 milyon fidanın bakımına devam eden üreticiler, hasat işlemini ise kasım ayında yapacak.

Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle halkının yaklaşık 50 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Tohumdan fidan yetiştiriciliğinin zor olduğunu belirten Bayram, "Çöğür denilince akla Cerrah gelir. Cerrah'ta 12 milyon civarında üretimimiz var. Önceden daha fazlaydı, 25-30 milyon civarında üretim yapıyorduk şimdi düştü." dedi.

Ürünlerin ihracatını da yaptıklarını belirten Bayram, son yıllarda Asya ve Avrupa ülkelerine yönelik tanıtım ve pazarlama çalışmalarının ardından önemli mesafe katettiklerini anlattı.

Bu sene fidancılık sektörünün hızla büyüdüğünü vurgulayan Bayram, şöyle konuştu:

"2019 yılında Türkiye geneli 39 milyon dolardı fidan ihracatı, 2023'e kadar hedefimiz 100 milyon doları yakalamak. Bu hedefe de inşallah ulaşırız. Bu yılki hedefimiz inşallah 60 milyon dolar. Fidanın tanesini 7 ila 8 liradan satıyoruz. Biz durmayacağız, Türkiye fidancılığı dünya markası olmak zorunda. İşimizi özveri ile yapacağız, ülkemizdeki fidancılık sektörünü iyi yerlere taşıyacağız. Hedefimiz hep büyümek ve yükselmek."

- "Bu işin getirisi çok güzel"

İlçede 41 yıldır fidan aşıcılığı yapan Şerif Şentürk de işletme fakültesi mezunu olduğunu belirtti.

Şentürk, çıraklıktan başladığı meslekte şu ana kadar 80 işçi yetiştirdiğini anlatarak, "Bu işin getirisi çok güzel. Yevmiyesi 150 ila 170 lira. Gençlerin, okula gidenlerin yazın çalışıp kazanabileceği en güzel mesleklerden biri bu. Devletin bu konuya el atarak, tarım liselerinde, üniversitelerde bölüm açmaları, öğrenci göndermelerinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Osman Erol ise yaz tatillerinde 9 yıldır fidancılık işiyle uğraştığını bildirdi.

Erol, son 7 yıldır aşılama yaptığını belirterek, "Gelen insan çok oluyor ekibe ama birkaç gün sonra bırakıyorlar. Aslında çok zor bir iş değil, 15 gün çalıştıktan sonra sürdürülebilir bir iş." diye konuştu.

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