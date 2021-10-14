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Yaşam Bursa'daki patlamayla ilgili fabrika müdürü tutuklandı
Yaşam

Bursa'daki patlamayla ilgili fabrika müdürü tutuklandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kimyasal fabrikasında 1 işçinin hayatını kaybettiği 30 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından fabrika müdürü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 20:05:00 -
Bursa'daki patlamayla ilgili fabrika müdürü tutuklandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kimyasal fabrikasında yaşanan, 1 işçinin öldüğü 30 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandı.

Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti

Bursa'da geçtiğimiz gün Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Vatan Caddesi üzerinde kimyasal plastik fabrikasında yaşanan patlamada 43 yaşındaki Özkan Deniz hayatını kaybetmiş, 30 işçi de yaralanmıştı. Yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Özkan Deniz, dün öğle namazının ardından toprağa verildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, ihmal duruma karşı fabrikanın iş güvenliği uzmanı E.T. ile fabrika müdürü H.Y.'yi gözaltına aldı.

 

Fabrika müdürü tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İş güvenlik uzmanı E.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, işletme müdürü H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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