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Yerel Bursa'da zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı
Yerel

Bursa'da zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı

Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 01:44:00 -
Bursa'da zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kaza yaptı. 16 LR 309 plakalı panelvan araç bir iş yerinin duvarına çarparak yan devrilerek zor durabildi.

Kazanın şiddetiyle 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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