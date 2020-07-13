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Aktüel

Bursa'da yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen dayı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:22:08 -
Bursa'da yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen dayı gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeğenini silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Şahinyurdu Mahallesi'nde yaşayan Salih D. (63) ile mahalle meydanındaki marketin camlarını kırdığı ve taşkınlık yaptığı iddia edilen ablasının oğlu Ahmet Top (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih D, av tüfeğiyle yeğenine ateş etti. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Top, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ahmet Top'un cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan katil zanlısı Salih D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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