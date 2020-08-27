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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:04:10 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.E, A.B, H.İ.Ö. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Adreslerde özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 4 kilo 100 gram esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar toz esrar, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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