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Bursa’da ‘Üç Silahşör’ rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58’inci Uluslararası Bursa Festivali’nin dördüncü gününde İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahne aldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 08:49
Bursa’da ‘Üç Silahşör’ rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58’inci Uluslararası Bursa Festivali’nin dördüncü gününde İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahne aldı. ’Üç Silahşör’ balesiyle sahne alan İstanbul Devlet Opera ve Balesi, sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin dördüncü gününde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahne aldı. ’Üç Silahşor’ balesiyle seyircilerin karşısına çıkan bale grubu yaklaşık 2 saatlik gösteri yaptı. Alexander Dumas’ın ölümsüz eserinden bale sahnesine aktarılan Üç Silahşor, seyircilerden tam not aldı. Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatan İstanbul Devlet Opera ve Balesi, gösterinin bitiminde dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 08:49
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